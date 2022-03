Energiekonzern RWE sagt Bund Unterstützung in Ukraine-Krise zu

RWE gehört zu den Großkunden des russischen Gaskonzerns Gazprom und hat mit diesem einen langfristigen Liefervertrag. „Welche Auswirkungen die Ukraine-Krise auf den Kontrakt haben wird, ist unbestimmt“, hieß es im Geschäftsbericht. „Sollte der Vertrag fortbestehen, haben wir die Möglichkeit, im Rahmen turnusgemäßer Preisrevisionen über Anpassungen der Konditionen an die aktuelle Marktlage zu verhandeln.“ In der Vergangenheit habe RWE so das Ergebnisrisiko wirksam begrenzt.