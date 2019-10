Ermittlungen waren schon eingestellt Überraschende Festnahme nach Säureanschlag auf Innogy-Manager

Der Tatverdächtige befindet sich nach dem vom Amtsgericht Wuppertal erlassenen Haftbefehl in Untersuchungshaft. Neben der Festnahme erfolgten laut Staatsanwaltschaft Wuppertal noch weitere Durchsuchungen in mehreren Städten gegen weitere mutmaßliche Tatbeteiligte. Die Ermittlungen dauern allerdings weiter an.