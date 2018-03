Innogy: Dramatische Tage am Opernplatz in Essen

Probleme gibt es in fast allen Sparten des Unternehmens. Das Geschäft mit der Erzeugung von Sonnen- und Windstrom stagniert. Der Gewinn der Sparte sank zuletzt gar um 20 Prozent auf knapp 200 Millionen Euro. „Das vergangene Jahr war ein schwaches Windjahr“, redet sich Erneuerbaren-Chef Hans Bünting heraus. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Innogy auch zukünftig im Geschäft mit Windenergie kaum große Sprünge machen wird. Denn bei der Vergabe neuer großer deutscher Windprojekte an Land und auf dem Meer ist Innogy fast leer ausgegangen. Erst Ende 2019 würden neue Windprojekte, vor allem in Irland und in den USA, für mehr Wachstum sorgen, so Bünting.