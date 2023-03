Erneuerbare Energien: Allianz und Norwegen beteiligen sich an Mega-Windpark in der Nordsee

Für den Allianz-Vermögensverwalter Allianz Global Investors ist es erst das zweite Investment in einen Offshore-Windpark und das erste in Deutschland. 2022 hatte sie einen Anteil am Windpark „Hollandse Kust Zuid“ in den Niederlanden gekauft. Der Versicherer hatte die Anlagen auf hoher See lange Zeit für zu riskant gehalten.