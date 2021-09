Gas Kreml reagiert auf Gazprom-Anschuldigungen

Unter anderem mehrere EU-Abgeordnete äußerten kürzlich den Verdacht, Gazprom habe sich geweigert, Lieferungen durch bereits existierende Pipelines zu buchen. Über hohe Gaspreise wolle Russland die schnelle Inbetriebnahme der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 erzwingen, so der Vorwurf.



Mehr zum Thema: Die Gaspreise in Europa sind hoch wie nie, die Angst vor einem kalten Winter ist groß. Der Kreml und der russische Konzern Gazprom nutzen die Situation, um Europa Druck zu machen – und nehmen in Kauf, ihren Ruf als verlässlicher Versorger zu verlieren.