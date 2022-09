Gaskrise: (Noch) plant Habeck keinen Rettungsschirm für Stadtwerke

Und Wirtschaftsminister Robert Habeck? Sein Ministerium arbeitet derzeit an keinem Schutzschirm für die Stadtwerke. Das Ministerium verweist vielmehr auf das jüngst verabschiedete Energiesicherungsgesetz, das es dem Bund ermöglicht, bei Energieversorgern in der Krise einzusteigen und diese mit frischem Geld am Leben zu erhalten. So geschehen beim Energieimporteur Uniper, den der Bund mit Milliarden Euro versorgt. Solche „Stabilisierungsmaßnahmen“ seien auch bei den Stadtwerken möglich, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Voraussetzungen für finanzielle Hilfen seien „ein wichtiges Interesse des Bundes“ sowie die Tatsache, dass „sich der vom Bund angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt“. Ein Rechtsanspruch auf finanzielle Stütze aus der Staatskasse bestehe nicht.