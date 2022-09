Grün und teuer Das sind die besten nachhaltigen Stromanbieter

Rund 13 Millionen deutsche Ökostromkunden zahlten bisher gerne etwas mehr für Strom – fürs grüne Gewissen. Anders als etwa die von Biolebensmitteln lässt sich die Herkunft von Strom nicht nachweisen. Denn das, was bei den Privathaushalten aus der Steckdose kommt, ist immer Graustrom aus fossilen und erneuerbaren Quellen. Mit Etikettenschwindel hat das nichts zu tun. Technisch lässt sich ins Netz gespeister Strom nicht mehr trennen. Grüner und schwarzer Strom vermischen sich zu einem grauen Produkt.



Wer als Stromkunde teureren Ökostrom kauft, sichert sich seinen Anteil am vorhandenen Wind-, Solar- oder Wasserkraftstrom. Derzeit kommt in Deutschland etwa die Hälfte des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Für mehr Klimaschutz können die Ökostromanbieter ihre Gewinne in neue Anlagen für erneuerbare Energien investieren. Das tut aber nur ein Teil der Ökostromanbieter. Sie erhalten spezielle Label wie OK Power oder Grüner Strom (siehe Tabelle). Bei Naturstrom fließt beispielsweise ein Cent, bei Fair Trade Power fließen 0,5 bis 1,5 Cent je verbrauchte Kilowattstunde in neue Windräder oder Solarpanels.