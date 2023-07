Nach Gamesa-Desaster Siemens Energy geht mit Taskforce im Windgeschäft auf Fehlersuche

Es sei eine „sehr ernste Situation für die Organisation“, hieß es in Aufsichtsratskreisen. Dass Siemens Energy einen materiellen Verlust deklarieren musste, ohne eine genaue Zahl und die genauen Ursachen benennen zu können, sei „das Schlimmste, was man sich vorstellen kann“. Die Frage, ob man in diesem Stadium schon veröffentlichen muss, habe zu intensiven Diskussionen auch im Aufsichtsrat von Siemens Energy geführt. Siemens-Energy-Chef Bruch will die Belastungen zum Quartalsbericht am 7. August genauer quantifizieren.