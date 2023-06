Kursabsturz Das Debakel bei Siemens Energy hat alle beschädigt

Statt auf die Risiken hinzuweisen, verbreiteten Vorstandschef Christian Bruch und Finanzchefin Maria Ferraro vor fünf Wochen und auch in den vergangenen Monaten insgesamt den Eindruck, alles im Griff zu haben. Ein Grund dafür dürfte sein, dass sie die restlichen Anteile an der börsennotierten Siemens Gamesa an der Börse einsammeln wollten. Der Preis von rund vier Milliarden Euro, die Siemens Energy für den Erwerb der übrigen gut 30 Prozent an der Windfirma aufwandte, erscheint aus heutiger Sicht viel zu hoch. Begründet wurde dies damit, dass so der Durchgriff verbessert werde. So als hätte Siemens Energy nicht schon vorher mit 67 Prozent der Anteile das Sagen gehabt.