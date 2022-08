Rettung systemrelevanter Gasimporteure Energiekonzern RWE will Gasumlage nicht in Anspruch nehmen

Der bereinigte Nettogewinn kletterte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 80 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um rund 92 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro zu. Das Unternehmen bestätigte seine Prognosen vom Juli. Demnach soll der bereinigte Nettogewinn im Gesamtjahr zwischen 2,1 und 2,6 Milliarden Euro betragen.



Lesen Sie auch: Wer kann die Strompreise drücken?



RWE werde dieses Jahr mehr als fünf Milliarden Euro in den Ausbau des grünen Portfolios investieren, kündigte Krebber an. Dies seien rund 30 Prozent mehr als ursprünglich geplant. Investiert werde in Windkraft- und Solaranlagen sowie Speicher und in den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. „Für uns ist wichtig, dass wir als Unternehmen das tun, was wir tun können, und das ist, in die Energiewende investieren.“ RWE habe keine Pläne, die Dividende zu erhöhen. Die Gewinne würden zu höheren Investitionen führen.