Saudi Aramco: Das ist der saudische Öl-Konzern, der sogar Apple abhängt

Der Apple-Kurs büßte hingegen seit Ende März mehr als 18 Prozent ein. Mit dem Verlust von diesem Mittwoch von gut fünf Prozent ist das Unternehmen damit nur noch 2,37 Billionen Dollar wert. Die Aussicht auf steigende Zinsen ließ die Investoren vor allem Technologieaktien verkaufen. Denn in der langen Phase des billigen Geldes hatten Anleger immer mehr auf wachstumsstarke Tech-Unternehmen gesetzt. Nun aber dürften die Zinsen angesichts der hohen Inflation kräftig anziehen, womit sich Apple, Amazon, Microsoft & Co als deutlich überbewertet erweisen könnten.



Doch der Vergleich der beiden Papiere hinkt. Nur ein geringer Teil der Aramco-Aktien ist frei handelbar, der weitaus größte Teil liegt in staatlichen Händen.