Streitgespräch „Der Strommarkt ist gesund, richtig und funktioniert genau so, wie er soll“

Hirth: Hier haben wir eine unterschiedliche Sicht auf die Rolle des Markts – was er ist und was er kann. Die Preisbildung am Strommarkt ist nicht beliebig. Die Förderung der erneuerbaren Energien durch die EEG-Umlage – das war nicht der Markt, sondern eine Subvention. Damals haben viele das kritisch gesehen – heute aber wünschten wir uns, davon hätte es noch mehr gegeben. Es stimmt, dass Elemente des Strommarktes regulatorisch bestimmt sind, wie die Förderung der Erneuerbaren. Im Wesentlichen aber ist der Strommarkt in Europa ein freier Markt, wo Preisbildung so erfolgt wie an anderen Rohstoff-Märkten – etwa für Erdöl, Bananen oder Kaffee.