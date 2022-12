Wilhelmshaven Die Ampel-Männer feierten das LNG-Terminal und sich selbst – zu Recht?

Tatsächlich markiert die Einweihung der Esperanza einen tiefen Einschnitt in der deutschen Energieversorgung. Bislang hatte das Land kein einziges LNG-Terminal, das tiefgekühltes Flüssigerdgas erwärmen und in seinen ursprünglichen Zustand zurückverwandeln kann, Deutschland war vor allem von Putins billigem Pipeline-Gas abhängig. Das ändert sich jetzt.



Lesen Sie auch: Warum das LNG-Terminal in Wilhelmshaven ein Befreiungsschlag ist



Bereits am vergangenen Donnerstag ist die Esperanza der norwegischen Reederei Höegh in Wilhelmshaven angekommen, betankt mit rund 165.000 Kubikmeter Flüssigerdgas. Das wird nun umgewandelt. Ab Januar werden LNG-Tanker längs an der Esperanza festgemacht, das FSRU wird ihre Ladung regasifizieren. Über den Steg des Kunststoffherstellers Vynova führt eine Pipeline mit Durchmesser 60 Zentimeter, an Land geht die in die neue, rund 26 Kilometer lange Verbindung zum nächsten Netzknotenpunkt in Etzel über. So sollen jährlich mindestens 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas in das deutsche Gasnetz eingespeist werden. Das entspricht etwa sechs Prozent des deutschen Gasbedarfs und würde somit rund elf Prozent von Deutschlands Gasimporten aus Russland ersetzen.