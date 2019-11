Engadinerhäuser Jenseits der Spekulation

Erbe der Chesa Petzi ist eine Familie aus St. Gallen. Ostern 2019 hat Ruchs Team mit dem Umbau begonnen. Frühestens im Herbst 2020 wird alles fertig sein. So ein Umbau à la Ruch, bei dem schon die Wahl des Putzmörtels für eine Innenwand Tage in Anspruch nimmt, dauert nicht nur länger, sie ist in der Regel auch viel teurer als ein Neubau. Ruch lässt jedes Haus, das er umbauen will, dendrochronologisch untersuchen, das heißt, er lässt das Alter der Holzteile bestimmen. Er arbeitet mit der Denkmalpflege, dem Heimatschutzverein und dem archäologischen Dienst zusammen. Am Ende verschlingt so ein Projekt deshalb schon mal zweistellige Millionenbeträge.