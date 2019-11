Engadinerhäuser Jenseits der Spekulation

Nach seinem Master an einer technischen Hochschule in der Stadt Troy im US-Bundesstaat New York kehrte er 1974 in die Schweiz zurück – nach St. Moritz. „Das obere Engadin ist der großartigste Landschaftsraum der Welt“, schwärmt er. Bis 1989 arbeitete er in verschiedenen Architekturbüros, dann eröffnete er sein eigenes. Ruch entwarf das Straßenverkehrsamt und Bezirksstiefbauamt des Kantons Graubünden, er schuf das elektrische Unterwerk am Julierpass sowie zahlreiche Hotel- und Wohnprojekte. Aber seine Leidenschaft galt immer mehr jenen „architektonischen Interventionen“ wie in der Chesa Petzi.