10 Jahre nach Arcandor-Insolvenz „Es war von Anfang an absehbar, dass Quelle keine Zukunft hat“

Trotzdem wurde ein Investorenprozess aufgesetzt. Warum?

Man will keine noch so kleine Chance ungenutzt lassen – und als Insolvenzverwalter muss man natürlich auch gegenüber Gläubigern, Mitarbeitern und der Öffentlichkeit belegen können, dass man alles versucht hat. Deshalb haben wir einen professionellen Verkaufsprozess gestartet und eine Bank eingeschaltet. Die wiederum hat potentielle Interessenten angeschrieben, die Bücher wurden geprüft und Verhandlungen gestartet und am Ende sind alle – wie erwartet – abgesprungen. Es bedarf manchmal vielleicht einfach einer gewissen Zeit der Gewöhnung an die Faktenlage. Die Menschen müssen sich darauf einstellen, dass es scheitern kann. Das war bei Quelle der Fall.