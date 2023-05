Adidas mit Verlust „Ein holpriges Jahr“

In den ersten drei Monaten des Jahres sei ein Verlust aus dem fortgeführten Geschäft von 24 Millionen Euro entstanden, teilte der fränkische Sportartikelkonzern am Freitag in Herzogenaurach mit. Vor einem Jahr hatte die weltweite Nummer zwei noch 310 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Der Umsatz trat mit 5,27 (2022: 5,30) Milliarden Euro auf der Stelle; Analysten hatten einen Rückgang von vier Prozent befürchtet. In China, wo Adidas zuletzt massiv an Boden verloren hatte, sei es trotz eines Umsatzminus von neun Prozent besser gelaufen als gedacht. „Das stimmt uns für den Rest des Jahres optimistisch“, erklärte der neue Adidas-Chef Björn Gulden. Die hohen Lagerbestände schmelzen allmählich ab.