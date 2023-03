Allerdings spricht eins dagegen: Das Statement des CEO Gulden. „If we sell it, we sell it like it is.“ Hmm. Klingt verdächtig nach Version F.



Doch: Warum sollte Adidas vergessen dürfen, was Kanye West den Juden weltweit zugemutet hat? Ein deutsches Unternehmen, dem nachgesagt würde, dass es bei Antisemitismus auf Vergessen setzt, hätte gegen Nike auf absehbare Zeit in Europa wohl keine Chance mehr. Und hätte sie auch nicht verdient.