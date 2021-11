Ärger wegen Katar-Sponsoring Der FC Bayern muss sein Selbstbild mit seinem wirtschaftlichen Handeln in Einklang bringen

Offenbar fehlte es im Klub komplett an dem nötigen Gespür für die Stimmung in weiten Teilen der eigenen Mitgliederschaft. Anders lässt sich kaum erklären, warum es zu dem Kommunikationsdesaster bei der Versammlung kam, in dessen Verlauf ein tiefer Riss zwischen der Vereinsführung und Teilen der Mitglieder sichtbar wurde. Die Unstimmigkeiten gipfelten in „Hainer raus“-Rufen, die an den ehemaligen Adidas-Chef Herbert Hainer gerichtet waren, der Hoeneß als Präsident gefolgt war. Selbst Altmeister Hoeneß, der nach Ende der Veranstaltung noch Anstalten machte, ein paar Worte an die Mitglieder zu richten, blieb sprachlos.