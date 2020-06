Alkoholabsatz in der Corona-Krise Die große Ernüchterung

Wie aber sieht die Bilanz aus? Hat der Anstieg des heimischen Alkoholkonsums die Rückgänge in der Gastronomie komplett ersetzt, oder gar übertroffen? Erste Antworten liefern jetzt Daten der Steuerstatistik. Die Steuereinnahmen beim Alkohol lassen zwar keinen Rückschluss auf den tatsächlichen Konsum zu, wohl aber auf den Getränkeabsatz, erläuterte das Ministerium. Demnach ging beispielsweise der Absatz von Bier kräftig zurück, im Mai sogar um 62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Entsprechend brachte Bier im Mai nur rund 21 Millionen Euro an Steuern ein – ein Jahr zuvor waren es noch knapp 56 Millionen Euro gewesen. Sekt und andere Schaumweine legten unterdessen leicht zu. Doch auch Schnaps verkaufte sich trotz leichter Zuwächse im Mai in diesem Frühjahr nicht ganz so gut wie in den Vorjahren.