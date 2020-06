Weinhandel „Viele haben den Lockdown genutzt, um ihre Vorräte wegzutrinken“

In Italien und Frankreich wird bereits darüber diskutiert, Weine zu destillieren – sie also dem Markt zu entziehen, um einem Preisverfall entgegenzuwirken. Wird das auch in Deutschland ein Thema?

Für Weingüter im gehobenen Bereich ist das kein Thema. Denn der 2019er-Jahrgang ist in der Menge eher klein. Vor Corona hatten wir Angst, wie wir mit dieser kleinen Erntemenge zurechtkommen. Jetzt passen die reduzierten Absatzmöglichkeiten unerwartet gut zur kleinen Erntemenge.



Doch die Pandemie kam genau in jener Zeit, in der Sie normalerweise durchs Land touren, um den neuen Jahrgang vorzustellen. Kennt den 2019er-Jahrgang überhaupt schon jemand?

Die meisten haben sich schnell andere Wege einfallen lassen. Wir haben beispielsweise Fassproben an unsere Händler geschickt und mit ihnen per Videochat gemeinsam verkostet. Wir haben in den letzten Wochen jede Menge Livestreams aus den Weinbergen gemacht – und sind sehr erleichtert, dass das mobile Netz in der Pfalz das aushielt. All das wird hoffentlich nach Corona bleiben.