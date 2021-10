Amazon, Otto & Co. 49.483.000.000 Euro Umsatz: Diese Giganten beherrschen den deutschen Onlinehandel

Die Coronapandemie hat den deutschen Onlinehändlern zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe beschert. So stieg ihr Umsatz 2020 auf 68,8 Milliarden Euro - ein Drittel mehr als noch im Jahr zuvor. Allein die 100 größten Anbieter verbuchten demnach einen Gesamtumsatz von 49,48 Milliarden Euro, ein Plus von 31,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.