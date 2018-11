Angeschlagene Modekette Esprit droht hartes Sanierungsprogramm

Die angeschlagene Modekette Esprit mit Sitz in Ratingen bei Düsseldorf und Börsennotierung in Hongkong steht vor harten Sanierungsmaßnahmen. „Ich befürchte, dass massive Einschnitte in der Zentrale und den Filialen drohen“, sagte Cosimo-Damiano Quinto, der bei der Gewerkschaft Verdi den Textilhandel betreut, der WirtschaftsWoche. Nach Informationen des Magazins aus Unternehmenskreisen will Esprit-Chef Anders Kristiansen am kommenden Montag (26. November) in Hongkong die Details des Sanierungsplans vorstellen.