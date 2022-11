Massenentlassungen in der Techbranche Amazon: Zeit zum Sparen

Doch in diesem Jahr macht das Unternehmen nicht nur mit der Rabattwoche auf sich aufmerksam, sondern mit einer Nachricht, die sich in eine Reihe von Massenentlassungen in Tech-Unternehmen reiht: Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, will der Konzern noch in dieser Woche damit beginnen, rund 10.000 Stellen zu streichen.