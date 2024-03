Babboe und Co. „Ein Lastenrad zu kaufen, ohne Gewissheit über den Service zu haben, ist keine gute Idee“

Bei Zukunft Fahrrad erwartet man jedoch, dass die ausgelaufene Lastenradförderung neu aufgelegt und ausgeweitet wird. „Grundsätzlich sind Lastenräder für den privaten und gewerblichen Transport aus dem Mobilitätsmix nicht mehr wegzudenken und werden ihren Siegeszug fortsetzen.“



Lesen sie auch: Babboe-Rückruf: „Ich finde den Fall höchst bedauerlich“



Und selbst wenn die Förderung nicht fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten, ob der Preis für die Zielgruppe der entscheidende Faktor ist. Peschke sieht in den vergleichsweise hohen Preisen für Lastenräder durchaus einen Hemmfaktor. Auch generell seien Lastenräder ein Marktsegment, das „nur in den wirklich großen Städten“ mit einer Fahrradinfrastruktur eine Bedeutung habe. „In den allermeisten Regionen in Deutschland ist das ein absolutes Nischenprodukt und im Absatz nur mäßig interessant“, so Peschke.