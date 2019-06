Bekleidungskonzern: Moderiese H&M macht Hoffnung auf bessere Zeiten

Der Vorstand des weltweit zweitgrößten Modehändlers hinter Zara-Mutter Inditex kündigte am Donnerstag zudem an, sein Filialnetz zugunsten des Onlinehandels weniger stark auszubauen. „Das Unternehmen beschleunigt seine Anpassung an das veränderte Einkaufsverhalten der Kunden und eröffnet weniger neue Läden als geplant zugunsten noch höherer digitaler Investitionen“, teilte H&M mit. Statt 175 würden 2019 nur etwa 130 Geschäfte eröffnet.