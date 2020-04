Einbußen müssen Marken verkraften, die einen deutlichen Lifestyle-Fokus haben. Wie etwa Beats by Dr. Dre. Im Vergleich zum Anfang des Jahres kommen für spürbar weniger Verbraucherinnen und Verbraucher deren Kopfhörer in Betracht. Wer Homeoffice macht, statt zu pendeln, wer zu Hause sitzt statt im Flugzeug, hat die Marke, trotz vorhandenem Mikrofon, scheinbar nicht auf dem Schirm. Oder sucht eher nach einer günstigen Headset-Lösung für die Telefonie am heimischen Arbeitsplatz, wobei Design und „Hippness“ in den Hintergrund treten.