BrandIndex Trotz Wahlaufrufen: Fritz-Kola im Regal nur selten erste Wahl

Mit Kampagnen wie „Trink aus Glas“ für Mehrwegflaschen und „Pfand gehört daneben“ um Flaschensammler zu unterstützen, hat Fritz-Kola Haltung bewiesen. Bei welchen Menschen die Marke damit für Aufmerksamkeit gesorgt hat, zeigt sich beispielsweise an den Ernährungsgewohnheiten der potenziellen Kunden: Unter ihnen ist Anteil an Vegetariern und Veganern um mehr als 50 Prozent höher als in der Gesamtbevölkerung. Generell zeigt sich in der Zielgruppe der Marke ein deutlich gesteigertes Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz.