Was der Streit zwischen Edeka und Nestlé für die Marken bedeutet

Aktuelle Ergebnisse unserer täglichen Befragungen für den YouGov-Markenmonitor BrandIndex in Deutschland zeigen, dass dieser Konflikt nun auch bei den Verbrauchern ein Thema ist. Unter anderem stellen wir die Frage, ob man in den letzten zwei Wochen etwas Positives oder Negatives über eine Marke gehört hat, sei es in den Medien, in der Werbung oder in Gesprächen mit Freunden oder Bekannten. Und sowohl bei Edeka als auch bei Nestlé sehen wir unter den jeweiligen Markenkennern einen deutlichen Anstieg bei den Antworten hierauf.