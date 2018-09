Buchhandel Thalia will die Deutschen wieder zum Lesen bringen

DüsseldorfDeutschlands größte Buchhandelskette Thalia will dem Leserschwund in Deutschland nicht länger tatenlos zusehen. Thalia-Chef Michael Busch kündigte am Mittwoch in Düsseldorf eine Neuausrichtung der Kette an, die annähernd 300 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreibt. Die Buchläden sollen viel stärker als bisher zum Begegnungsort werden mit Cafés, Lesebereichen und Spielecken für Kinder – aber auch mit einer Vielzahl von Veranstaltungen.