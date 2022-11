Cannabis-Unternehmer Niklas Kouparanis „Die SMS an den Dealer um die Ecke muss komplizierter sein als die Bestellung im Onlineshop“

WirtschaftsWoche: Herr Kouparanis, vor kurzem hat die Bundesregierung ein Eckpunktepapier zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene vorgelegt. Sind Sie zufrieden?

Niklas Kouparanis: Im aktuellsten Entwurf befindet sich kein THC-Limit mehr – die Wirkstoffgrenze wird nun nur noch für 18- bis 20-Jährige Konsumenten diskutiert. Das ist ein Fortschritt, denn mit einem THC-Limit wäre der Schwarzmarkt gestärkt worden. Was ich noch anprangere: dass wir Importe nicht erlauben. Das ist gefährlich, da ohne Importe die Nachfrage das Angebot übertreffen wird. Alle drei Produzenten in Deutschland haben in der ersten Jahreshälfte nur 250 Kilogramm zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zum Bedarf, der allein im medizinischen Bereich pro Halbjahr etwa 20 Tonnen beträgt, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Bedarf des Genussmittelmarkts dürfte bei 400 Tonnen pro Jahr liegen. Es wird also nicht von Anfang an der gesamte Bedarf aus heimischer Produktion kommen können.