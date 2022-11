Globales Vorbild Was Deutschland bei der Cannabis-Legalisierung von Uruguay lernen kann

Auch die Befürchtung, zum Kifferspot in Lateinamerika zu werden, hat sich nicht bestätigt. In Montevideo riecht es seltener nach Marihuana als an den Stränden Rios oder bei Konzerten in Buenos Aires, wo der Konsum verboten ist. Uruguays Legalisierung wurde in Lateinamerika genau beobachtet. Kolumbien, Ecuador und Mexiko sind dabei, den gleichen Weg zu gehen.