Corona-Folge Mister Minit meldet für deutsche Filialen Insolvenz an

Das Unternehmen hatte in den vergangenen Wochen mit den coronavirusbedingten Schließungen zahlreicher Geschäfte zu kämpfen. Allerdings litt das Unternehmen schon vorher unter erheblichen Problemen und wies 2018/19 einen Jahresfehlbetrag von 4,2 Millionen Euro aus. Zahlreiche Filialen wurden geschlossen. „Vor allem der Bereich der Schuh-Reparatur entwickelt sich im Gesamt-Markt weiterhin rückläufig“, heißt es in der Bilanz. So sei weiter ein Trend zu sehr günstigen Schuhen und vor allem zu Sneakern festzustellen. „Damit werden Schuhreparaturen im Verhältnis zum Neukauf von Kunden als eher ‚teuer‘ eingeschätzt.“ Andere Bereiche wie Uhrenservice sowie Schlüssel und Sicherheitstechnik hatten sich dagegen positiv entwickelt.