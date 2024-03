DFB wechselt von Adidas zu Nike Darum konnte der DFB nicht nein sagen

Und so hat die Welt von heute nicht mehr viel mit der von 1954 zu tun. Nike und Adidas sind die Nummer eins und die Nummer zwei auf dem Weltmarkt der Sportartikelindustrie, aus dem Volkssport Fußball ist ein globales Milliardengeschäft geworden. Es geht also hauptsächlich ums Geld. Und da hat Weltmarktführer Nike mittlerweile einen Vorsprung. Anfang der 1990er Jahre überholte Nike erstmals Adidas. Heute erwirtschaftet der US-Konzern etwa doppelt so viel Umsatz wie Adidas – und kann offensichtlich auch doppelt so viel bieten. Deswegen ist die Entscheidung des DFB für Nike keine Entscheidung gegen Adidas und gegen die Tradition, sondern schlicht für „das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot“, wie DFB-Geschäftsführer Holger Blask erklärte – und somit eine vernünftige Entscheidung, gerade angesichts der drohenden Steuernachzahlung, mit welcher der Verband noch zu rechnen hat, nachdem das Finanzamt Frankfurt ihm im vergangenen Jahr die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2014 und 2015 entzogen hat.