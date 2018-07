Discounter: Aldi und Lidl sind in Großbritannien weiter auf dem Vormarsch

Doch der Wettbewerbsdruck könnte steigen - Medienberichten zufolge will der größte britische Händler Tesco den Deutschen mit einer eigenen Discount-Tochter namens „Jack's“ die Stirn bieten. 60 Tesco-Filialen sollten entsprechend umgewidmet werden. Tesco wird aber seinerseits angegriffen. Denn die Nummer Zwei am Markt, Sainsbury's, will den kleineren Rivalen Asda übernehmen. Stimmt die britische Kartellbehörde zu, entsteht eine Kette, die Tesco beim Umsatz überholen würde.