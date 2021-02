Droht ein Kahlschlag in Deutschland? Nike will Organisation in Europa radikal umbauen

Der Sportkonzern Nike plant einen radikalen Umbau seiner Organisation in Europa. Neben Deutschland-Chef Ralf Fäßler, der auch für Nord- und Osteuropa zuständig war, werden in den kommenden Monaten weitere Länderchefs ihren Posten räumen müssen. Aus dem Nike-Umfeld heißt es, der Konzern wolle seine Deutschland-Zentrale in Berlin mit mehr als 200 Mitarbeitern nach nicht einmal zwei Jahren praktisch schließen. Stattdessen solle im größten Sportmarkt Europas künftig ein deutlich kleineres Verkaufsteam in Mainhausen bei Aschaffenburg auf dem Gelände der Einkaufsgenossenschaft Sport 2000 angesiedelt werden.