E-Commerce „Mode kämpft mit Retouren, Elektronik mit tiefen Margen, frische Lebensmittel mit den Kosten für die letzte Meile“

Auch andere Handelsunternehmen sind zunehmend skeptisch – allen voran der Düsseldorfer Modeanbieter Peek & Cloppenburg (P&C): „Die Erwartungen an das Onlinegeschäft haben sich für uns nicht ansatzweise erfüllt“, sagte P&C-Geschäftsführer Thomas Freude der WirtschaftsWoche. Im E-Commerce sollen nun Logistikkosten und Marketingausgaben deutlich sinken. „Im Grunde geht es jetzt in die Richtung: Store first statt Online first“, so Freude.