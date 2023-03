Düsseldorfer Modehandelskette: Wie zwei Männer das kriselnde Modehaus P&C retten wollen

Die Personalkosten der 6800 Mitarbeiter werden in den kommenden drei Monaten von der Arbeitsagentur übernommen, was die Finanzlage deutlich entspannt. Zugleich sollen Sparmaßnahmen die Kosten senken. Stellenstreichungen dürfte es vor allem in der Zentrale geben, nicht aber in den 67 Verkaufshäusern. „Stand heute wollen wir alle Stores weiterbetreiben und dort auch auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten“, betont Manager Freude. „Wir gehen davon aus, dass wir das Verfahren spätestens Ende des Jahres über einen Insolvenzplan abschließen können“. Darin werde dann geregelt, welche Gläubiger zu welchen Zugeständnissen bereit sind, damit es für das Unternehmen weitergehen kann. Auch die Eigentümerfamilie habe „bereits grundsätzlich Unterstützung signalisiert“, versichert Freude.