Peek & Cloppenburg Düsseldorf im Schutzschirmverfahren „Bei P&C werden auch Arbeitsplätze wegfallen müssen“

Das klingt nach einer 180-Grad-Wende. Was lief schief?

In der jüngeren Vergangenheit haben wir viel Geld in Marketing für den E-Commerce investiert und hohe Kosten etwa für Retouren in Kauf genommen. Das werden wir anpassen und uns stärker darauf konzentrieren, wieder mehr Kundinnen und Kunden für unsere Stores zu begeistern. Das ist deutlich profitabler als der Verkauf im Netz. Omnichannel bleibt die grundsätzliche Ausrichtung, aber im Grunde geht es jetzt in die Richtung: Store first statt Online first. Dabei geht es auch, aber nicht nur um Kostensenkungen. Ein entscheidender Faktor ist etwa unser Kundenkartenprogramm „Insider“. Es ermöglicht uns, Stammkunden mit passgenauen Angeboten zu erreichen, sie beispielsweise gezielt auf bestimmte Events in den Stores hinzuweisen. Das Insider-Programm werden wir daher deutlich ausbauen.