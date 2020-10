Empfehlungen der Redaktion Das sind die besten Wirtschafts-Brettspiele

Werden Sie zum gnadenlosen Kapitalisten mit „Brass: Birmingham“

Mit der Industriellen Revolution ist ein Wettkampf um Birmingham ausgebrochen. Aber Sie können diesen Wettkampf gewinnen. Irgendwann zwischen 1770 und 1870 müssen Sie sich mit Baumwollspinnereien, Kohleminen, Brauereien und Stahlwerken ein Wirtschaftsimperium aufbauen. Dazu bauen die Spieler an ihren eigenen Kanalsystemen und Eisenbahnnetzen, wetteifern um Rohstoffe und darum, ihre Erzeugnisse auch zu verkaufen.



Das Spiel ist wie das Zeitalter selbst: gnadenlos. Wer nur nach Gefühl spielt, hat schon verloren. Damit ist Brass: Birmingham ein Spiel für den wahren Homo Oeconomicus. Bei der Bewertungsplattform Boardgamegeeks landet das Spiel und auch die Schwesteredition „Brass: Lancashire“ in den Top 20 der besten Spiele. Mit seinem Regelreichtum ist das Spiel allerdings tatsächlich für Geeks geeignet, die dazu noch einiges an Sitzfleisch mitbringen müssen. Denn eine Runde dauert häufig länger als zwei Stunden.