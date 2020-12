Entscheidung bis März Adidas könnte US-Tochter Reebok doch behalten

Adidas beschäftigt sich nun auch offiziell mit einem möglichen Verkauf der US-Tochter Reebok. Bis zum 10. März, an dem Vorstandschef Kasper Rorsted seine Pläne für die nächsten fünf Jahre skizzieren will, soll eine Grundsatzentscheidung über die Zukunft des langjährigen Sorgenkindes fallen, das seit 2006 zu Adidas gehört. „Mögliche strategische Alternativen schließen sowohl einen Verkauf von Reebok als auch den Verbleib im Unternehmen ein“, teilte der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt am Montag in Herzogenaurach mit. Reebok gilt schon seit längerem als Wackelkandidat, auch wenn der Neupositionierung als Fitness-Marke und die Sanierung in den vergangenen vier Jahren langsam Früchte trägt.