Fahrdienst Deutsche Bahn übernimmt Mehrheit an Clever Shuttle

LeipzigDie Deutsche Bahn hat die Mehrheit am Fahrdienst Clever Shuttle übernommen. Zugleich werde Leipzig zum größten Standort dieses Unternehmens in Deutschland ausgebaut, teilte die Bahn am Mittwoch mit. 45 Elektrofahrzeuge stünden jetzt am Gleis 1 des Leipziger Hauptbahnhofs für Reisende bereit.