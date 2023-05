Fahrradhandel „Zahlreiche Fahrradhändler wird dieser Preiskampf die Existenz kosten“

„Selbst für aktuelle Fahrradmodelle gibt es zum Teil ruinöse 20 Prozent Rabatt und mehr“, sagte jüngst Robert Peschke, Geschäftsführer von Little John Bikes, der WirtschaftsWoche. Das Unternehmen, ebenfalls mit Sitz in Dresden, betreibt mehr Standorte als jeder andere Fahrradhändler in Deutschland. Zahlreiche Fahrradhändler werde der Preiskampf am Ende die Existenz kosten, glaubt Peschke.