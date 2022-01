Feldversuch in London Wie ich versuchte, im kassenlosen Aldi einzukaufen

Es gibt sogar eine ganze Reihe mit Obst und Gemüse, vieles davon lose. Das hatte ich nicht erwartet. Allerdings richtet sich der Preis nicht nach dem Gewicht, sondern nach der Stückzahl. Alles andere wäre wohl zu kompliziert. Ich schaue mir zwei große Avocados an, packe die schönere in meinen Rucksack und lege die andere zurück.



Moment, hat mich jemand gesehen? Ich muss lachen. Es fühlt sich falsch an, im Supermarkt Artikel einfach so in den Rucksack zu packen. Fast so, wie auf der falschen Straßenseite zu fahren. Auch einige andere Kunden sehen ein wenig bedröppelt aus, als sie Artikel in ihre Taschen packen und schauen nervös über ihre Schultern. Schon nach wenigen Minuten fühlt es sich aber gut an, seine Einkäufe bereits während des Einkaufen einzupacken. Vor allem die Aussicht darauf, am Ende nicht an einer Kasse oder an einem SB-Bezahl-Terminal zu stehen, ist großartig.