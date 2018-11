Flughafenbetreiber Fraport verdient dank Passagierrekord deutlich mehr

FrankfurtEin neuer Rekord an Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt und Zuwächse an seinen internationalen Airports haben beim Flughafenbetreiber Fraport für starkes Wachstum gesorgt. Der Umsatz stieg von Juli bis September um 16 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.