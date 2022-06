Flugzeugbauer: Airbus-Chef: In Gesprächen mit Qatar Airways zur Streit-Beilegung

Der Flugzeughersteller Airbus will den Streit mit seinem Kunden Qatar Airways um das Passagierflugzeug A350 in Gesprächen beilegen. „Es gibt Fortschritte in dem Sinne, dass wir miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten“, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters am Rande eines Treffens der Fluggesellschaften in Doha.