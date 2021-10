Flugzeugbauer Boeing kämpft weiter mit operativen Problemen

Zwischen Juli und September wurden 62 Flugzeuge der Baureihe ausgeliefert, so viele wie nie seit Anfang 2019. Danach hatte die Boeing 737 MAX nach zwei tödlichen Abstürzen fast zwei Jahre am Boden bleiben müssen, bevor das weltweite Startverbot wieder aufgehoben wurde. In China darf die 737 MAX aber noch nicht starten. Der europäische Erzrivale Airbus hat den Vorsprung auf Boeing mit seiner konkurrierenden A320/A321-Baureihe ausgebaut.