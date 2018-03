Fraport: Der Flughafen Frankfurt stößt an seine Kapazitätsgrenzen

FrankfurtLjubljana plus 19,8 Prozent, Lima plus 9,3 Prozent, Antalya plus 38,5 Prozent, St. Petersburg plus 21,6 Prozent - Passagierwachstum findet in der Gruppe des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport seit längerem schon vor allem im Ausland statt. So auch im vergangenen Jahr.