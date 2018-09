Fusion soll künftig Millionen einsparen Kaufhof und Karstadt rechnen mit hohen Verlusten

Die Signa-Gruppe als Eigentümerin von Karstadt und die Kaufhof-Mutter HBC hatten am Dienstag beschlossen, ihre deutschen Warenhausketten in einem Joint Venture zu vereinen, um Kosten zu sparen. Dieses Joint Venture soll den internen Planzahlen zufolge im nächsten Jahr auf einen Verlust in Höhe von rund 115 Millionen Euro kommen.

Danach erst sollen die Vorteile aus der Zusammenlegung so hoch sein, dass das Gemeinschaftsunternehmen Gewinn macht. Einsparungen von jeweils zweistelligen Millionensummen pro Jahr sollen etwa die Zusammenlegung der IT, der Logistik und der gemeinsame Einkauf einbringen, berichtet die WirtschaftsWoche.