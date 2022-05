Fynn Kliemann Strafanzeige gegen Verantwortliche der Maskendeals

Nachgefragt zu About You sagte Illbruck: „Nach dem, was uns an Dokumenten vorliegt, gibt es keine Absprachen mit About You, dass die Masken explizit aus Portugal gekommen sind und das ist an keiner Stelle schriftlich versichert worden.“



Lesen Sie auch: Seit Wochen braute sich um den Influencer Fynn Kliemann etwas zusammen. Der Satiriker Jan Böhmermann legte im Netz Spuren, ließ nun die Bombe platzen und berichtete über umstrittene Schutzmasken-Deals.